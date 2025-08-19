Variedades

Veja o que motivou o afastamento de William Bonner do Jornal Nacional

Em suas redes sociais, o jornalista mostrou Hélter Duarte, que o substitui na bancada

Estadão Conteúdo Estadão Conteúdo

Foto: Reprodução | TV Globo

William Bonner revelou o motivo de não ter apresentado o Jornal Nacional nesta segunda-feira (18): ele está gripado. Em suas redes sociais, o jornalista mostrou Hélter Duarte, que o substituiu na bancada ao lado de Renata Vasconcelos.

Bonner pergunta a Hélter o que ele “está fazendo no Jornal”, ao que o apresentador responde: “É para apresentar o JN … Você está gripado, é um paciente difícil, não devia ter vindo, deveria ter ficado descansando em casa, mas veio fechar o jornal.” Bonner retrucou: “Para editar o jornal está tudo certo.”

Leia também: Faustão recebe alta da UTI; boletim médico atualiza estado de saúde

William Bonner detalhou seu quadro de saúde: “estou desde sábado com a voz bem alterada, e queria dar uma satisfação porque eu desapareço do ar e ficam achando que estou matando serviço. Estou por aqui nos bastidores.”

Bonner não anunciou quando retornará para a bancada do telejornal.

Estadão Conteúdo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Estadão Conteúdo
Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é referência na distribuição de notícias em tempo real no Brasil, com foco nos setores financeiro, econômico, político e corporativo.

[email protected]

Assuntos:

Variedades

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por