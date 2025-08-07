Versão 'mais humana' do ChatGPT é lançada; veja como baixar o GPT-5

A OpenAI lançou oficialmente o GPT-5, a nova geração do modelo de linguagem por trás do ChatGPT. Com melhorias notáveis em naturalidade das conversas, raciocínio lógico, precisão nas respostas e até mesmo habilidades de programação, o sistema está sendo disponibilizado gradualmente para todos os usuários — gratuitos e pagos.

Se você deseja experimentar o Chat GPT-5, veja neste tutorial como baixar, ativar e começar a usar essa nova versão no celular ou no computador, de forma simples e segura.

Etapa 1: Escolha sua plataforma (web, Android ou iOS)

Para navegador (web):

Você não precisa instalar nada. Basta acessar:

Faça login com sua conta da OpenAI. Se ainda não tem uma, você pode criar gratuitamente com seu e-mail, conta Google ou Apple.

Para Android:

Abra a Google Play Store. Procure por ChatGPT (desenvolvedor: OpenAI). Toque em “Instalar”. Após a instalação, abra o app e faça login.

Link direto: ChatGPT na Google Play Store

Para iOS (iPhone/iPad):

Vá até a App Store. Busque por ChatGPT (desenvolvedor: OpenAI). Toque em “Obter” e, se necessário, autentique com Face ID ou senha. Após baixar, abra o aplicativo e entre com sua conta.

Link direto: ChatGPT na App Store

Etapa 2: Como ativar o GPT-5 no ChatGPT

A OpenAI está liberando o GPT-5 de forma progressiva. Veja abaixo como verificar se você já tem acesso e como utilizá-lo.

Para usuários gratuitos:

O GPT-5 será disponibilizado com limites diários de uso .

. Após abrir o ChatGPT (via web ou app), veja qual modelo está sendo usado no topo da tela.

Se já estiver disponível, selecione GPT-5 no menu de modelos.

Para usuários pagos (ChatGPT Plus):

Assinantes têm acesso prioritário e com menos restrições.

e com menos restrições. Para ativar: Toque no nome do modelo (geralmente “GPT-4” por padrão). Selecione a opção GPT-5 , se disponível. Pronto! Agora você está usando o modelo mais avançado da OpenAI.



O que há de novo no GPT-5? Principais recursos e melhorias

O GPT-5 vem com uma série de aprimoramentos em relação às versões anteriores. Confira os principais:

Interação mais natural e equilibrada

Redução do tom excessivamente otimista ou artificial.

Conversas mais próximas do modo humano de se comunicar.

Reconhecimento de limitações e respostas mais realistas

O GPT-5 é mais transparente sobre o que sabe ou não sabe.

Traz menos respostas genéricas e mais profundidade nas interações.

Programação mais eficiente

Melhoria na compreensão de códigos e algoritmos.

Útil para quem usa o ChatGPT como assistente em tarefas de desenvolvimento.

Menos uso de emojis e floreios desnecessários

Foco maior na clareza e objetividade das respostas.

Lista: Vantagens de usar o GPT-5 no ChatGPT

A cada atualização, o ChatGPT se torna mais poderoso. Veja os benefícios práticos da nova versão: