Versão 'mais humana' do ChatGPT é lançada; veja como baixar o GPT-5

Se você deseja experimentar o Chat GPT-5, veja neste tutorial como baixar, ativar e começar a usar essa nova versão no celular ou no computador, de forma simples e segura.

Foto: Reprodução | Freepik

A OpenAI lançou oficialmente o GPT-5, a nova geração do modelo de linguagem por trás do ChatGPT. Com melhorias notáveis em naturalidade das conversas, raciocínio lógico, precisão nas respostas e até mesmo habilidades de programação, o sistema está sendo disponibilizado gradualmente para todos os usuários — gratuitos e pagos.

Se você deseja experimentar o Chat GPT-5, veja neste tutorial como baixar, ativar e começar a usar essa nova versão no celular ou no computador, de forma simples e segura.

Etapa 1: Escolha sua plataforma (web, Android ou iOS)

Para navegador (web):

Você não precisa instalar nada. Basta acessar:

Faça login com sua conta da OpenAI. Se ainda não tem uma, você pode criar gratuitamente com seu e-mail, conta Google ou Apple.

Para Android:

  1. Abra a Google Play Store.
  2. Procure por ChatGPT (desenvolvedor: OpenAI).
  3. Toque em “Instalar”.
  4. Após a instalação, abra o app e faça login.

Link direto: ChatGPT na Google Play Store

Para iOS (iPhone/iPad):

  1. Vá até a App Store.
  2. Busque por ChatGPT (desenvolvedor: OpenAI).
  3. Toque em “Obter” e, se necessário, autentique com Face ID ou senha.
  4. Após baixar, abra o aplicativo e entre com sua conta.

Link direto: ChatGPT na App Store

Etapa 2: Como ativar o GPT-5 no ChatGPT

A OpenAI está liberando o GPT-5 de forma progressiva. Veja abaixo como verificar se você já tem acesso e como utilizá-lo.

Para usuários gratuitos:

  • O GPT-5 será disponibilizado com limites diários de uso.
  • Após abrir o ChatGPT (via web ou app), veja qual modelo está sendo usado no topo da tela.
  • Se já estiver disponível, selecione GPT-5 no menu de modelos.

Para usuários pagos (ChatGPT Plus):

  • Assinantes têm acesso prioritário e com menos restrições.
  • Para ativar:
    1. Toque no nome do modelo (geralmente “GPT-4” por padrão).
    2. Selecione a opção GPT-5, se disponível.
    3. Pronto! Agora você está usando o modelo mais avançado da OpenAI.

O que há de novo no GPT-5? Principais recursos e melhorias

O GPT-5 vem com uma série de aprimoramentos em relação às versões anteriores. Confira os principais:

Interação mais natural e equilibrada

  • Redução do tom excessivamente otimista ou artificial.
  • Conversas mais próximas do modo humano de se comunicar.

Reconhecimento de limitações e respostas mais realistas

  • O GPT-5 é mais transparente sobre o que sabe ou não sabe.
  • Traz menos respostas genéricas e mais profundidade nas interações.

Programação mais eficiente

  • Melhoria na compreensão de códigos e algoritmos.
  • Útil para quem usa o ChatGPT como assistente em tarefas de desenvolvimento.

Menos uso de emojis e floreios desnecessários

  • Foco maior na clareza e objetividade das respostas.

Lista: Vantagens de usar o GPT-5 no ChatGPT

A cada atualização, o ChatGPT se torna mais poderoso. Veja os benefícios práticos da nova versão:

  1. Respostas mais precisas e menos ambíguas.
  2. Melhor capacidade de resolver problemas complexos.
  3. Tom de conversa mais natural e menos robótico.
  4. Redução de repetições e linguagem decorativa.
  5. Maior competência em tarefas de programação e análise de dados.
  6. Melhor adaptação ao estilo e preferências do usuário.

Flavio Cirilo
Flavio Cirilo

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

[email protected]

