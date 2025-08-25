VÍDEO | Acidente com ônibus escolar deixa uma pessoa morta em Soturno

O motorista de um ônibus escolar morreu após se envolver em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (24), na ES-164, em Soturno. O local, palco de vários outros acidentes, é conhecido como “Curva da Morte”.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. O trânsito no local segue lento.

O AQUINOTICIAS entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Científica; entretanto, não obteve retorno até o momento.

Assim que houver mais informações, esta matéria será atualizada.