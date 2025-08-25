Segurança

VÍDEO | Acidente com ônibus escolar deixa uma pessoa morta em Soturno

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. O trânsito no local segue lento.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

O motorista de um ônibus escolar morreu após se envolver em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (24), na ES-164, em Soturno. O local, palco de vários outros acidentes, é conhecido como “Curva da Morte”.

O AQUINOTICIAS entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Científica; entretanto, não obteve retorno até o momento.

Assim que houver mais informações, esta matéria será atualizada.

Vídeo: Redes Sociais

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AcidentesPolícia MilitarSoturno

