VÍDEO | Acidente com ônibus escolar deixa uma pessoa morta em Soturno
A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. O trânsito no local segue lento.
O motorista de um ônibus escolar morreu após se envolver em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (24), na ES-164, em Soturno. O local, palco de vários outros acidentes, é conhecido como “Curva da Morte”.
O AQUINOTICIAS entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Científica; entretanto, não obteve retorno até o momento.
Assim que houver mais informações, esta matéria será atualizada.
