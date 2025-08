VÍDEO | Baleia é encontrada morta encalhada na Praia da Bicanga no ES

Uma baleia-jubarte adulta foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira (1), na Praia de Bicanga, na Serra. O animal, um macho com 14,15 metros de comprimento, estava encalhado próximo à faixa de areia nas primeiras horas do dia.

Equipes do Instituto Orca se deslocaram até o local para realizar os procedimentos técnicos. A Prefeitura da Serra informou que as secretarias de Serviços e de Fiscalização de Meio Ambiente também acompanham a ocorrência e irão definir o destino do corpo.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. Em nota, a administração municipal orientou que moradores e banhistas evitem contato com o animal e não se aproximem da área.