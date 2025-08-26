VÍDEO | Cachorro é resgatado após ficar preso em tubulação em Marechal Floriano

O Corpo de Bombeiros Militar realizou, na manhã desta terça-feira (26), o resgate de um cachorro preso em uma tubulação metálica desativada há décadas, em Marechal Floriano.

A equipe, composta por três militares, se deslocou por estradas vicinais até o local, enfrentando tráfego intenso, mas sem registrar incidentes. Ao chegar, eles identificaram que o animal estava preso dentro de uma tubulação usada antigamente para escoar grãos de café.

Leia também: Atenção: parte das falésias cede em Marataízes e preocupa autoridades; veja vídeo

Com ferramentas especializadas, os bombeiros cortaram a estrutura metálica e conseguiram liberar o cachorro, que foi entregue em segurança.

Segundo a corporação, todo o procedimento seguiu protocolos de segurança, e a equipe retornou à base sem ocorrências.