VÍDEO | Homem usa motoserra para ameaçar clientes de bar em Santa Maria de Jetibá

Um homem foi flagrado ameaçando clientes de um bar no Centro de Santa Maria de Jetibá, na noite da última quinta-feira (28).

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito teria bebido no bar durante todo o dia. Entretanto, ficou irritado quando a proprietária do estabelecimento informou que não venderia mais bebida alcoólica para ele.

A dona do local contou aos policiais que, ao ser informado de que não poderia mais beber no bar, o suspeito começou a ofender e a ameaçar tanto ela quanto outros clientes. Em seguida, ele saiu do local, foi até o carro e pegou uma motosserra.

O suspeito só foi embora quando outro cliente o ameaçou com um taco de sinuca.

VÍDEO