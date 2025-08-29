Segurança

VÍDEO | Homem usa motoserra para ameaçar clientes de bar em Santa Maria de Jetibá

O suspeito só foi embora quando outro cliente o ameaçou com um taco de sinuca.

Foto: Divulgação

Um homem foi flagrado ameaçando clientes de um bar no Centro de Santa Maria de Jetibá, na noite da última quinta-feira (28).

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito teria bebido no bar durante todo o dia. Entretanto, ficou irritado quando a proprietária do estabelecimento informou que não venderia mais bebida alcoólica para ele.

A dona do local contou aos policiais que, ao ser informado de que não poderia mais beber no bar, o suspeito começou a ofender e a ameaçar tanto ela quanto outros clientes. Em seguida, ele saiu do local, foi até o carro e pegou uma motosserra.

O suspeito só foi embora quando outro cliente o ameaçou com um taco de sinuca.

