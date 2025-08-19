VÍDEO | Influenciadores são atingidos por carro enquanto comem em lanchonete

Uma SUV desgovernada invadiu uma lanchonete em Houston, nos Estados Unidos, e atingiu um casal que gravava um vídeo de avaliação de comida. O acidente, registrado pelas próprias câmeras, foi descrito pelas vítimas como uma “experiência de quase morte” e já ultrapassa quatro milhões de visualizações nas redes sociais.

Nina Unrated e Patrick Blackwood estavam sentados junto à janela do restaurante, com pratos sobre a mesa, quando o veículo rompeu a vidraça e colidiu contra eles. Apesar do impacto, o casal sofreu apenas ferimentos leves, provocados pelos estilhaços de vidro.

As vítimas foram atendidas no local e encaminhadas de ambulância para um hospital da região. Após receberem cuidados médicos, foram liberadas.

Veja vídeo