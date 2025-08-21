VÍDEO | Mulher é brutalmente atacada por 6 cães de rua

Uma mulher em situação de rua foi atacada por seis cães, na última quarta-feira (20), em Ceilândia Norte, no Distrito Federal (DF).

O ataque foi filmado por uma pessoa que passava pelo local. O vídeo mostra o momento em que os animais partem para cima da mulher e começam a mordê-la.

Diante da gravidade da situação, um homem precisou usar um carro, modelo Fiorino, para afastar os cães. De acordo com informações divulgadas pelo perfil Ceilândia Muita Treta, a mulher ficou bastante ferida e foi socorrida em seguida.

Não há detalhes sobre o que motivou o ataque dos cães nem qual é o estado de saúde atual da vítima.

Veja o vídeo