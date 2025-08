VÍDEO | PM apreende motos com escapamento adulterado em Pedra Menina

A Polícia Militar realizou, no último domingo (3), uma operação de trânsito em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo. A ação teve como foco coibir o uso de motocicletas com escapamentos adulterados ou silenciadores defeituosos.

De acordo com o 3º Batalhão da PMES, a fiscalização foi baseada no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que proíbe a condução de veículos fora das especificações legais. Além da infração de trânsito, o uso de descargas irregulares configura crime de perturbação do sossego, conforme previsto no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais.

Durante a operação, os militares abordaram diversas motocicletas. Cinco foram removidas para o pátio credenciado, 15 autos de infração foram lavrados e três termos circunstanciados foram registrados por abuso de instrumentos sonoros.

A PM informou que novas operações serão realizadas com o objetivo de manter a ordem pública, garantir o sossego da população e assegurar o cumprimento das normas de trânsito.