Viih Tube surpreende com antes e depois de estrias; veja

A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar o resultado de um tratamento estético contra estrias no corpo após a gestação. A publicação foi feita em seu Instagram, nesta terça-feira (19).

Entre as intervenções realizadas, Viih Tube corrigiu hérnia umbilical e diástase abdominal, condições comuns após a gestação. Além disso, passou por abdominoplastia, lipoaspiração nos braços e costas e cirurgia nos seios, incluindo a troca da prótese de silicone.

De acordo com a digital influencer, após o nascimento do filho caçula, ela eliminou 15 quilos naturalmente e, em seguida, perdeu outros 6 quilos. Com essa transformação corporal, surgiram incômodos que a levaram a buscar procedimentos cirúrgicos.

Viih Tube ainda explicou que, além das questões estéticas, também havia problemas de saúde e desconfortos que precisavam ser resolvidos.

