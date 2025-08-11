Zé Felipe abre o jogo sobre real motivo da separação com Virgínia

O cantor Zé Felipe quebrou o silêncio e voltou a falar sobre o término de seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o filho de Leonardo afirmou que a decisão de se separar foi tomada em conjunto, após perceberem que já não estavam felizes como casal.

Segundo Zé Felipe, a relação vinha enfrentando um desgaste silencioso. “A Virginia e eu, foi junto, porque já não estava mais a mesma coisa, eu não estava feliz e ela também não estava feliz. Era um sofrimento muito interno que não queríamos transparecer um para o outro”, declarou.

Leia também:

Tentativas de salvar o relacionamento não foram suficientes

O artista revelou que, antes de optar pelo divórcio, ele e Virginia tentaram diversas formas de salvar o casamento, incluindo sessões de terapia e viagens a dois. A última tentativa aconteceu em uma viagem ao Japão, que, segundo ele, foi “maravilhosa”. No entanto, ao retornarem ao Brasil, o casal concluiu que não poderia continuar vivendo infeliz, especialmente dividindo a casa com os três filhos.

“Tentamos de tudo, fizemos terapia, viajamos juntos sozinhos, fomos para o Japão, mas percebemos que não conseguiríamos estar vivendo como um casal infeliz. Preservamos a boa relação e o carinho, até porque temos uma ligação eterna que são os filhos”, afirmou Zé Felipe.

Decisão não foi para agradar fãs

O cantor também destacou que não levaria o relacionamento adiante apenas para agradar o público. “Sou muito grato pelo carinho das pessoas, mas não podia viver algo só pela audiência. Eu não vivo de mentira, preciso estar feliz e com os olhos brilhando, senão eu fico doente”, disse.

Zé Felipe reforçou que a separação ocorreu de forma respeitosa e que mantém uma boa convivência com Virginia, principalmente pelo bem-estar dos filhos.