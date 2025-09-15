Acidente em Marechal Floriano deixa adultos, criança e bebê feridos

Um grave acidente, no último domingo (14) no km 63 da BR-262, em Marechal Floriano, deixou cinco pessoas feridas; entre eles um bebê de nove meses.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Volkswagen Polo e o Hyundai Creta colidiram de frente.

A condutora do Polo ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Ela apresentava dores na região cervical e torácica, escoriações e ferimento no nariz.

No Creta, um idoso, uma criança de nove anos, um bebê de nove meses e condutora se feriram e também precisaram de atendimento médico. Ambos encaminhados ao hospital de referência.

Apesar da gravidade do impacto, todas as pessoas envolvidas estavam conscientes no momento do resgate. A rodovia precisou ser interditada para o trabalho das equipes e, posteriormente, liberada ao tráfego.