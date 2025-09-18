Pets

Alegre promove feira de adoção pet online com cães disponíveis

Os cadastros para novas castrações estão abertos na SEMADS!

A Prefeitura de Alegre lançou uma feira de adoção pet online para incentivar a adoção responsável de animais. Por meio das redes sociais, foram apresentados cães que aguardam por um novo lar.

Ao todo, estão disponíveis quatro fêmeas e um macho, todos castrados e vermifugados. A iniciativa é promovida pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), por meio do Centro de Castração Municipal, com apoio do Programa PETVida e do Governo do Estado.

A ação busca oferecer uma nova oportunidade de vida aos animais e aproximar a população que deseja adotar de forma segura e consciente.

Mais informações

📍Os cadastros para novas castrações estão abertos na SEMADS!
📞 Para adoção: (28) 3300-0107
📍 Rua Dr. Chacon, 212 – Centro – Alegre/ES

Kimberlly Soares
