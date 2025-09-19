Anchieta: buracos em ruas colocam em risco motoristas, ciclistas e pedestres

Os moradores da comunidade de Parati, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, denunciam problemas causados por buracos nas vias, principalmente na rua Vicente Serafim, na descida do Trevo.

A situação, além de comprometer a mobilidade, também coloca em risco motoristas, ciclistas e pedestres. Em dias de chuva, quando a visibilidade é reduzida, os buracos se tornam verdadeiras armadilhas. A falta de manutenção ainda amplia o risco de acidentes.

Leia também: Anchieta inaugura Centro de Convivência em Boa Vista de Iriri

Uma indicação, que solicita ao Poder Executivo municipal urgência para a resolução do problema, tramita na Câmara de Vereadores de Anchieta. No entanto, a prefeitura se exime da responsabilidade e esclarece que os problemas com a pavimentação são decorrentes de intervenções da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan).

A Prefeitura de Anchieta chegou a notificar a companhia por meio de um ofício. O documento aponta que a compactação e a recomposição do pavimento não atenderam às normas técnicas previstas na NBR específica para recuperação de vias, resultando em falhas no asfalto.

“Solicitamos que sejam adotadas medidas corretivas imediatas, de forma a

assegurar a devida recuperação das vias, em conformidade com os padrões técnicos exigidos

e com a qualidade necessária para garantir a durabilidade do pavimento”, diz um trecho do documento enviado pela administração municipal à Cesan.

Por meio de nota, a Cesan informou que uma equipe técnica será enviada ao local no início da próxima semana para corrigir os problemas. A companhia não especificou o prazo para a conclusão dos reparos, mas garantiu que as intervenções serão realizadas.