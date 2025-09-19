Chegou a hora! Muqui recebe o Festival da Primavera com grandes atrações; confira

Muqui já respira o clima de festa! A partir desta sexta-feira (19), a cidade recebe o Festival da Primavera, que este ano traz uma grande novidade: a Feira Capixaba de Negócios (Fecap). O evento é gratuito e vai transformar a praça central em um espaço de música, gastronomia, cultura e empreendedorismo até domingo (21).

Mais do que lazer, a programação é uma vitrine para valorizar os empreendedores locais, com sabores, talentos e produtos que representam o melhor do Espírito Santo. E para garantir a animação, o palco será tomado por shows que prometem emocionar todas as gerações.

Na abertura, sexta-feira (19), às 19h, Da’vila Leal dá início à festa. Às 22h, quem assume o palco é Rogério Aço Doce e banda, com clássicos da MPB, do pop e sucessos atemporais.

No sábado (20), a noite começa às 19h com a Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC. Logo depois, às 20h, a cantora Mayara Barbosa aquece o público para a apresentação mais aguardada do dia: às 22h, a banda capixaba de reggae Macucos celebra seus 25 anos de carreira em um show especial.

Já no domingo (21), a festa começa cedo, às 10h, novamente com a Fanfarra Avides Fraga e a Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC. Às 16h, o grupo cultural Boi Tornado leva tradição e alegria à praça. Para encerrar em grande estilo, às 17h, o Projeto Feijoada recebe Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila, em um show que promete fechar o evento com chave de ouro.

Programação completa

Sexta-feira (19)

19h – Da’vila Leal

22h – Rogério Aço Doce

Sábado (20)

19h – Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC

20h – Mayara Barbosa

22h – Macucos

Domingo (21)

10h – Fanfarra Avides Fraga e Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC

16h – Boi Tornado

17h – Projeto Feijoada e Tunico da Vila