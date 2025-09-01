Clique ousado: veja as fotos de Bella Campos de biquíni que chocaram os fãs

Neste sábado (31), a atriz Bella Campos compartilhou com seus seguidores uma sequência de fotos em que aparece de biquíni durante um passeio de lancha pelo Rio de Janeiro. A atriz, conhecida por interpretar Maria de Fátima Acioli em Vale Tudo, aproveitou para expressar um desejo: “Como eu queria estar”.

Os comentários não demoraram a surgir, entre brincadeiras e elogios à artista. Um fã fez referência à trama da novela das nove da Globo: “A Faty depois de furar o olho da Sol vivendo”. Outros exaltaram a beleza e o desempenho da atriz na novela: “Maravilhosa! Arrasando em ‘Vale Tudo’”.

Com presença marcante nas telas e engajamento nas redes sociais, Bella Campos segue conquistando o público, além de manter a rotina de gravações da sua personagem, considerada uma das vilãs mais comentadas do momento.

Veja as fotos