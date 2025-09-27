Entrevista exclusiva: Marcos & Belutti emocionam o público em Santa Teresa
Marcos & Belutti levantam o público na Feira Distrital de Santa Teresa e concedem entrevista exclusiva à jornalista Ana Rodrigues.
A noite de 26 de setembro de 2025 foi marcada por muita música e emoção na Feira Distrital de Santa Teresa. O palco recebeu a dupla Marcos & Belutti, que levou o público ao delírio com sucessos consagrados e momentos de interação calorosa com os fãs.
Antes do show, os artistas concederam uma entrevista exclusiva à Ana Rodrigues. No bate-papo, falaram sobre a trajetória na música sertaneja, os projetos para os próximos meses e a alegria de cantar no Espírito Santo.
O evento segue movimentando a cidade com apresentações culturais, feira de empreendedores e o projeto Parceria Legal, que reúne gastronomia, artesanato e serviços gratuitos para a comunidade.
