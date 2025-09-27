Entrevista exclusiva: Marcos & Belutti emocionam o público em Santa Teresa

A noite de 26 de setembro de 2025 foi marcada por muita música e emoção na Feira Distrital de Santa Teresa. O palco recebeu a dupla Marcos & Belutti, que levou o público ao delírio com sucessos consagrados e momentos de interação calorosa com os fãs.

Antes do show, os artistas concederam uma entrevista exclusiva à Ana Rodrigues. No bate-papo, falaram sobre a trajetória na música sertaneja, os projetos para os próximos meses e a alegria de cantar no Espírito Santo.

O evento segue movimentando a cidade com apresentações culturais, feira de empreendedores e o projeto Parceria Legal, que reúne gastronomia, artesanato e serviços gratuitos para a comunidade.