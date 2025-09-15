Estágio em Cachoeiro: vaga para estudantes do ensino médio

Uma loja de roupas, localizada no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas abertas para estágio. Os candidatos devem estudar no Ensino Médio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A seleção está sendo conduzida pela empresa Jovem Valor e é destinada ao público feminino. Entre as atividades do estágio estão atendimento presencial e pelos canais de comunicação, organização de estoque, produção de fotos e vídeos para marketing, organização de vitrine e manutenção do ambiente de trabalho.

Leia também: Semana começa recheada de oportunidades no Sine Cachoeiro; confira

A bolsa oferecida é de R$ 700, além de seguro de vida e vale-transporte. A carga horária é de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, e aos sábados, das 9h às 13h.

As interessadas devem entrar em contato pelo telefone (28) 99947-1330, informando o código da vaga: 129973.