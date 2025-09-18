Homem é preso com drogas, arma e dinheiro em Cachoeiro

Um homem foi preso, na última quarta-feira (17), no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito utilizava um apartamento alugado em frente à escola Inah Werneck para armazenar entorpecentes, que eram comercializados por meio de ligações telefônicas.

Leia também: Bebê sofre graves queimaduras em acidente doméstico em São José do Calçado

As entregas eram feitas com uma motocicleta vermelha. No local, os militares apreenderam uma pistola calibre 9mm com carregador, 14 munições, um celular, uma balança de precisão, além de R$ 1.698 em dinheiro. E 34,64 gramas de entorpecentes conhecidos como “pac”. A motocicleta também foi recolhida.

O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido, onde ficou à disposição da Justiça.