Ingrid Guimarães revela que teve duas perdas gestacionais

Na conversa, ela disse que as tentativas aconteceram até completar 44 anos. Hoje ela está com 53

A atriz Ingrid Guimarães contou, durante a sua participação no podcast MaterniDelas, que perdeu dois bebês quando tentava engravidar.

Na conversa com Claudia Raia e Tata Estaniecki, apresentadoras do podcast, Ingrid revelou: “Depois da Clara a filha de Ingrid, com 16 anos hoje, tentei ter outro filho, porque tenho irmãs e sou muito grudada nelas, então é super sério, para mim. Tentei ter outro filho e perdi. Tentei de novo e perdi. Fiz uma inseminação artificial e não deu certo”.

Na conversa, ela disse que as tentativas aconteceram até completar 44 anos. Hoje ela está com 53. “Acho que tem que tentar, e eu tentei até onde pude. Parei de tentar aos 44, porque o casamento uma hora vira só isso. Eu tinha essa frustração do segundo filho, e a menopausa, para mim, trouxe esse sentimento de que não dava mais mesmo. Depois, a gente vê uma pessoa mais velha conseguindo, como Cláudia Raia”.

Aos 55 anos, Claudia Raia engravidou do caçula, Luca, que hoje tem 2 anos.

