Oportunidades

Mais de 160 vagas de emprego disponíveis no Sine Cachoeiro nesta segunda; confira

As oportunidades de emprego são para diversos cargos e níveis de escolaridade e para cidades do Sul do ES.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Agência Sine Cachoeiro
Foto: Pammela Volpato

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está à procura de oportunidades, essa é a sua chance de voltar ao mercado de trabalho. As empresas estão oferecendo nesta segunda-feira, 01 de setembro, 169 vagas de emprego, por meio do Sine Cachoeiro.

As oportunidades de emprego são para diversos cargos e níveis de escolaridade e para cidades do Sul do ES. No entanto, é preciso fazer um cadastro no Sine Cachoeiro para concorrê-las.

Quem tiver interesse pode se candidatar às vagas de emprego ainda hoje. Isso porque a Agência do Trabalhador funciona das 8h às 17h. O banco de empregos fica na rua Costa Pereira, n° 100, no bairro Sumaré. Antes da mudança, uma agência ficava na Avenida Beira Rio.

De acordo com o Sine Cachoeiro, é necessário levar carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço com CEP, assim como certificados de cursos (caso tenha). Os documentos precisam ser originais e devem estar em bom estado.

Confira as vagas disponíveis:

PAINEL DE VAGAS DO DIA 01-09-2025 (2) (Salvo Automaticamente) (1)Baixar

Saber fazer um curriculum vitae objetivo, ou seja, que vá “direto ao ponto” e que atraia a atenção das empresas é fundamental para ser considerado para uma vaga em uma agência de empregos.

Se há vagas, opte por um currículo sóbrio e entregue em uma agência de empregos

Os currículos devem, normalmente, utilizar o formato padrão e as fontes mais clássicas como Arial e Times New Roman na cor preta.

Quantas páginas meu currículo deve ter?

Normalmente, o mais recomendado é que seu currículo tenha entre uma e duas páginas, mas isso vai depender muito da vaga para qual você está se candidatando.

Em que ordem cronológica é preciso colocar a experiência profissional?

Colocar as experiências profissionais na ordem cronológica inversa, ou seja, da mais recente para a mais antiga, é importante para facilitar a visualização por parte das empresas.

A importância de saber como escrever um currículo de acordo com a vaga para a qual você está se candidatando

Ao invés de enviar um currículo padrão aos recrutadores, tente personalizá-lo ao máximo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimOportunidadesSine Cachoeiro

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por