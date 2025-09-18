Motorista acusado de atropelar aluno do Ifes se apresenta e é liberado em seguida

O motorista acusado de atropelar e matar um adolescente de 16 anos em Viana se apresentou espontaneamente em uma unidade da Polícia Rodoviária Federal, na quarta-feira (17).

Segundo informações, o homem de 71 anos foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) da Polícia Civil, onde prestou depoimento. Após ser ouvido, ele foi liberado.

Em nota, a Polícia Civil esclareceu que “a legislação brasileira prevê a prisão apenas em casos de flagrante delito ou mediante mandado judicial. Por esse motivo, após ser formalmente interrogado, o motorista foi liberado”.