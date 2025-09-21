Mulher é agredida com pedaço de madeira em confraternização em Mimoso do Sul

Uma mulher, de 35 anos, foi agredida durante uma confraternização, em Mimoso do Sul, no último sábado (20).

De acordo com a PM, a vítima foi atingida no braço com um pedaço de madeira pelo marido de uma amiga.

A vítim relatou que estava na casa de conhecidos quando o agressor, de 70 anos, passou a desferir golpes contra ela, afirmando que não queria sua presença no local. Ela foi levada ao hospital, onde foi constatada lesão leve no braço.

O acusado disse aos militares que teria reagido após supostas agressões da vítima. Diante da situação, foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e ambos se comprometeram a comparecer em juízo quando intimados.