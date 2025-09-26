PM apreende drogas em Guaçuí com apoio da cadela Alga
Nenhum suspeito foi encontrado no local.
A Polícia Militar apreendeu uma quantidade significativa de entorpecentes na túltima quarta-feira (24), no bairro São Miguel, em Guaçuí.
Durante as buscas, a cadela Alga localizou 35 pinos de cocaína, 12 pedaços grandes de maconha, 31 buchas da mesma droga e uma sacola contendo diversos pinos vazios. Nenhum suspeito foi encontrado no local.
Todo o entorpecente foi recolhido e encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde ficará à disposição da Justiça.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui