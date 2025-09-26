Segurança

PM apreende drogas em Guaçuí com apoio da cadela Alga

Nenhum suspeito foi encontrado no local.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação | PMES

A Polícia Militar apreendeu uma quantidade significativa de entorpecentes na túltima quarta-feira (24), no bairro São Miguel, em Guaçuí.

Durante as buscas, a cadela Alga localizou 35 pinos de cocaína, 12 pedaços grandes de maconha, 31 buchas da mesma droga e uma sacola contendo diversos pinos vazios. Nenhum suspeito foi encontrado no local.

Todo o entorpecente foi recolhido e encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde ficará à disposição da Justiça.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

GuaçuíPolícia MilitarSegurança

