Prepare o guarda-chuva! Setembro começa chuvoso em Cachoeiro; confira a previsão
O volume de chuva esperado é de 3,3 milímetros, com probabilidade de 89%.
A previsão do tempo para esta segunda-feira (1º) em Cachoeiro de Itapemirim é de instabilidade pela manhã, com nuvens e chuva, principalmente no início do dia e começo da tarde.
As temperaturas devem variar entre 18°C e 25°C. À medida que o dia avança, as nuvens diminuem e o sol começa a aparecer. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas sem registro de novas precipitações.
