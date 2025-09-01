Prepare o guarda-chuva! Setembro começa chuvoso em Cachoeiro; confira a previsão

A previsão do tempo para esta segunda-feira (1º) em Cachoeiro de Itapemirim é de instabilidade pela manhã, com nuvens e chuva, principalmente no início do dia e começo da tarde.

As temperaturas devem variar entre 18°C e 25°C. À medida que o dia avança, as nuvens diminuem e o sol começa a aparecer. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas sem registro de novas precipitações.

O volume de chuva esperado é de 3,3 milímetros, com probabilidade de 89%.