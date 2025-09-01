Cidades

Prepare o guarda-chuva! Setembro começa chuvoso em Cachoeiro; confira a previsão

O volume de chuva esperado é de 3,3 milímetros, com probabilidade de 89%.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Frente fria chuva e frio
Foto: Ilustrativa/Pexels

A previsão do tempo para esta segunda-feira (1º) em Cachoeiro de Itapemirim é de instabilidade pela manhã, com nuvens e chuva, principalmente no início do dia e começo da tarde.

As temperaturas devem variar entre 18°C e 25°C. À medida que o dia avança, as nuvens diminuem e o sol começa a aparecer. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas sem registro de novas precipitações.

O volume de chuva esperado é de 3,3 milímetros, com probabilidade de 89%.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPrevisão do tempo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por