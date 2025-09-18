Oportunidades

Sine Anchieta: confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro.

Casa do Cidadão Anchieta
Foto: Divulgação/PMA

Está em busca de emprego? Então fique sabendo que o Sine de Anchieta está oferecendo hoje 55 vagas para quem busca colocação no mercado de trabalho.

O atendimento é feito  na Casa do Cidadão, das 8 horas às 17h. O detalhamento das vagas e a relação dos documentos necessários você confere AQUI.

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro-Desemprego (28) 99278-4821.

