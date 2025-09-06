Sorteio da Lotofácil da Independência: assista ao vivo

O sorteio da Lotofácil da Independência 2025 acontece neste sábado, 6 de setembro, oferecendo um prêmio recorde de R$ 220 milhões. Portanto, este é o maior valor já pago na história desse concurso especial da Caixa Econômica Federal.

Contudo, as apostas podem ser feitas até às 18h (horário de Brasília). O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 20h pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Assim, jogadores podem registrar suas apostas de três maneiras:

Em qualquer casa lotérica autorizada;

Pelo portal Loterias Caixa;

Pelo aplicativo oficial da Caixa.

Onde e quando acompanhar o sorteio

Data: 6 de setembro de 2025 (sábado)

6 de setembro de 2025 (sábado) Horário: a partir das 20h

a partir das 20h Transmissão ao vivo: YouTube da Loterias da Caixa

Como funciona a premiação

A Lotofácil da Independência é um concurso especial que não acumula. Porém, caso ninguém acerte os 15 números sorteados, o prêmio é automaticamente dividido entre os que acertarem 14 números. Entretanto, se ainda assim não houver ganhadores, o valor é repassado para quem tiver 13 acertos, e assim por diante.

Preço da aposta: R$ 3,50

R$ 3,50 Números disponíveis: 25

25 Números por aposta: de 15 a 20

de 15 a 20 Dica: quanto mais números marcados, maiores as chances de vitória

Contudo, segundo estimativa da Caixa, se um único apostador levar os R$ 220 milhões e aplicar o valor na poupança, o rendimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Destaques do sorteio da Lotofácil da Independência 2025