Sorteio da Lotofácil da Independência: assista ao vivo
Este é o maior valor já pago na história desse concurso especial da Caixa Econômica Federal.
O sorteio da Lotofácil da Independência 2025 acontece neste sábado, 6 de setembro, oferecendo um prêmio recorde de R$ 220 milhões. Portanto, este é o maior valor já pago na história desse concurso especial da Caixa Econômica Federal.
Contudo, as apostas podem ser feitas até às 18h (horário de Brasília). O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 20h pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Assim, jogadores podem registrar suas apostas de três maneiras:
- Em qualquer casa lotérica autorizada;
- Pelo portal Loterias Caixa;
- Pelo aplicativo oficial da Caixa.
Onde e quando acompanhar o sorteio
- Data: 6 de setembro de 2025 (sábado)
- Horário: a partir das 20h
- Transmissão ao vivo: YouTube da Loterias da Caixa
Como funciona a premiação
A Lotofácil da Independência é um concurso especial que não acumula. Porém, caso ninguém acerte os 15 números sorteados, o prêmio é automaticamente dividido entre os que acertarem 14 números. Entretanto, se ainda assim não houver ganhadores, o valor é repassado para quem tiver 13 acertos, e assim por diante.
- Preço da aposta: R$ 3,50
- Números disponíveis: 25
- Números por aposta: de 15 a 20
- Dica: quanto mais números marcados, maiores as chances de vitória
Contudo, segundo estimativa da Caixa, se um único apostador levar os R$ 220 milhões e aplicar o valor na poupança, o rendimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 1,5 milhão.
Destaques do sorteio da Lotofácil da Independência 2025
- Maior prêmio da história do concurso;
- Transmissão ao vivo para todo o Brasil;
- Premiação especial que não acumula;
- Chance de rendimento milionário imediato na poupança;
- Apostas simples e seguras do sorteio da Lotofácil da Independência 2025 via lotéricas, site ou aplicativo.
