Tempo no Sul do ES: mudanças importantes estão previstas para este domingo (7)
As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
O tempo no Espírito Santo neste domingo (7) será marcado por variações entre sol, nuvens e chuviscos isolados em algumas áreas. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no litoral da Grande Vitória, Norte, Noroeste, Nordeste e região das chamadas “três santas”, a manhã começa com pancadas rápidas de chuva, mas o céu abre ao longo do dia.
Nas demais localidades, distantes da faixa litorânea, a previsão indica nebulosidade no início da manhã, seguida de períodos de sol.
Grande Vitória
Na Grande Vitória, o dia será de sol entre nuvens, com chance de chuvisco à noite na parte sul da região metropolitana. As temperaturas variam entre 15 °C e 29 °C. Em Vitória, os termômetros ficam entre 15 °C e 28 °C.
Região Sul
O Sul capixaba terá sol com variação de nuvens e possibilidade de garoa rápida no litoral e na divisa com o Rio de Janeiro, durante a noite. Nas áreas de menor altitude, as temperaturas oscilam de 18 °C a 30 °C. Já nas localidades mais altas, como municípios serranos, os valores ficam entre 12 °C e 24 °C.
Região Serrana
Na região Serrana, a previsão aponta sol entre poucas nuvens e tempo firme, sem chance de chuva. Nas áreas mais baixas, as temperaturas variam de 14 °C a 26 °C, enquanto nas áreas de altitude oscilam entre 8 °C e 23 °C.
Região Norte
O Norte terá um domingo estável, com sol acompanhado de algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A variação térmica ficará entre 14 °C e 27 °C.
Região Noroeste
No Noroeste, o cenário será semelhante, com sol entre nuvens e tempo firme. As áreas menos elevadas terão temperaturas entre 14 °C e 29 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros marcam mínimas de 12 °C e máximas de 26 °C.
Região Nordeste
No Nordeste, o domingo também será de tempo estável, com sol entre nuvens e sem previsão de precipitação. As temperaturas variam de 16 °C a 26 °C.
