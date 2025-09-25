VÍDEO | Mulher fica ferida em acidente grave na BR-101, em Ibiraçu
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos demais envolvidos.
Uma mulher ficou ferida em um acidente grave na BR-101, em Ibiraçu, na última quarta-feira (23). A batida aconteceu nas proximidades da estátua do Buda.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas envolvidas seguia em alta velocidade e atingiu um carro de passeio e outra carreta.
