VÍDEO | Mulher fica ferida em acidente grave na BR-101, em Ibiraçu

Uma mulher ficou ferida em um acidente grave na BR-101, em Ibiraçu, na última quarta-feira (23). A batida aconteceu nas proximidades da estátua do Buda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas envolvidas seguia em alta velocidade e atingiu um carro de passeio e outra carreta.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos demais envolvidos.