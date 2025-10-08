Segurança

Acidente com quatro veículos deixa feridos na ES 164, em Cachoeiro

Rafaela Thompson

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (8) envolvendo uma caminhonete, um carro e dois caminhões deixou feridos na Rodovia ES 164, na região da Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, equipes estão no local prestando atendimento, mas ainda não há informações sobre o número de vítimas, o estado de saúde delas, nem sobre as circunstâncias do acidente.

A rodovia apresenta lentidão no trecho. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pela região. Mais detalhes serão divulgados assim que as autoridades confirmarem novas informações.

Rafaela Thompson

