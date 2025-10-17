Acidente entre duas carretas deixa um morto na BR 101 em Itapemirim

Um grave acidente envolvendo duas carretas matou um motorista e deixou outro ferido na manhã desta sexta-feira (17), na BR 101 Sul, em Itapemirim. A colisão ocorreu na altura do Frade.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto foi tão forte que os veículos ficaram atravessados na pista, bloqueando completamente o trânsito no quilômetro 405 da rodovia.

Equipes de resgate e da concessionária que administra o trecho foram acionadas para atender a ocorrência e liberar a via. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.