Segurança

Acidente entre duas carretas deixa um morto na BR 101 em Itapemirim

Equipes de resgate e da concessionária que administra o trecho foram acionadas para atender a ocorrência e liberar a via. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Divulgação/Redes Sociais

Um grave acidente envolvendo duas carretas matou um motorista e deixou outro ferido na manhã desta sexta-feira (17), na BR 101 Sul, em Itapemirim. A colisão ocorreu na altura do Frade.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto foi tão forte que os veículos ficaram atravessados na pista, bloqueando completamente o trânsito no quilômetro 405 da rodovia.

Equipes de resgate e da concessionária que administra o trecho foram acionadas para atender a ocorrência e liberar a via. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

[email protected]

Assuntos:

AcidenteBR 101Itapemirim

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por