Alegre realiza sorteio do IPTU Premiado 2025

A Prefeitura de Alegre deu início ao IPTU Premiado 2025. A campanha premia os contribuintes que mantêm o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em dia, seja em cota única ou de forma parcelada.

Assim, quem estiver com o pagamento regular participa automaticamente do sorteio de 32 prêmios. A ação acontecerá nesta quinta (16), às 18h, no Parque Getúlio Vargas, com transmissão ao vivo pelo Instagram da Prefeitura.

Os prêmios

Entre os prêmios, o destaque vai para uma moto 0 km, além de uma bicicleta, 10 televisores de 32 polegadas, 10 liquidificadores e 10 ventiladores. A ação busca incentivar a adimplência dos moradores e reforçar a importância da contribuição para o desenvolvimento do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefip), o IPTU é uma das principais fontes de arrecadação para investimentos em obras e serviços públicos.

Dessa forma, ao manter o imposto em dia, o cidadão contribui para o crescimento da cidade e ainda tem a chance de ser premiado.

O sorteio promete movimentar a cidade, unindo responsabilidade fiscal e premiação aos contribuintes que cumprem com suas obrigações.

Mais informações estão disponíveis no site www.alegre.es.gov.br ou pelo WhatsApp oficial da Prefeitura: (28) 3300-0100.