Variedades

Ana Castela estará na próxima novela das 7 da Globo

Além de cantar Olha Onde Eu Tô, Ana Castela também vai atuar na novela que vai abordar o universo do feminejo, o sertanejo feito por mulheres

Estadão Conteúdo Estadão Conteúdo

Foto: Reprodução/Redes sociais

Ana Castela vai cantar a música de abertura da próxima novela das 7 da TV Globo, Coração Acelerado. O anúncio foi feito no UpFront da TV Globo, evento voltado ao mercado publicitário que ocorreu na noite desta segunda-feira (13), em São Paulo.

Além de cantar Olha Onde Eu Tô, Ana Castela também vai atuar na novela que vai abordar o universo do feminejo, o sertanejo feito por mulheres, do qual ela é uma das mais fortes representantes.

Leia também: Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a conversar após fim do relacionamento

A novela escrita por Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento, terá Isadora Cruz e Gabz como uma dupla sertaneja. O elenco ainda tem Leandra Leal e Isabelle Drummond, como mãe e filha e antagonistas das mocinhas, Filipe Bragança, Marcos, Caruso, Diego Martins, Evaldo Macarrão, entre outros.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Estadão Conteúdo
Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é referência na distribuição de notícias em tempo real no Brasil, com foco nos setores financeiro, econômico, político e corporativo.

Assuntos:

Ana CastelaCantoraNovelas

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por