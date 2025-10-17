Após três dias no sol, cavalo é resgatado em situação de maus-tratos em Cachoeiro

Um cavalo foi resgatado na tarde desta sexta-feira (17) após ser encontrado sob o sol, sem água e sem alimentação há pelo menos três dias, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. O animal estava visivelmente debilitado.

Foto: Leitor Aqui Notícias

A denúncia foi feita por moradores da região à Polícia Militar, que foi ao local registrar a ocorrência. Os militares ofereceram água ao cavalo com o apoio de populares até a chegada do Centro de Zoonoses, responsável por recolher o animal e prestar os primeiros cuidados.

O caso deve ser investigado como maus-tratos a animais, crime previsto na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). O artigo 32 da legislação estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda para quem praticar atos de abuso, ferir ou abandonar animais domésticos ou silvestres.