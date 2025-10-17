Pets

Após três dias no sol, cavalo é resgatado em situação de maus-tratos em Cachoeiro

Os militares ofereceram água ao cavalo com o apoio de populares até a chegada do Centro de Zoonoses, responsável por recolher o animal e prestar os primeiros cuidados.

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Leitor Aqui Notícias

Um cavalo foi resgatado na tarde desta sexta-feira (17) após ser encontrado sob o sol, sem água e sem alimentação há pelo menos três dias, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. O animal estava visivelmente debilitado.

Foto: Leitor Aqui Notícias

A denúncia foi feita por moradores da região à Polícia Militar, que foi ao local registrar a ocorrência. Os militares ofereceram água ao cavalo com o apoio de populares até a chegada do Centro de Zoonoses, responsável por recolher o animal e prestar os primeiros cuidados.

O caso deve ser investigado como maus-tratos a animais, crime previsto na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). O artigo 32 da legislação estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda para quem praticar atos de abuso, ferir ou abandonar animais domésticos ou silvestres.

Rafaela Thompson
Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

[email protected]

Assuntos:

AnimaisCachoeiro de ItapemirimMaus-Tratos

