Aposta de Afonso Cláudio fatura prêmio da Mega-Sena

A cidade de Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo, teve destaque no sorteio da Mega-Sena concurso 2929, realizado no sábado (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Uma aposta feita na LOTERIA AFONSO CLÁUDIO LTDA foi a única do estado a acertar cinco dos seis números sorteados, garantindo um prêmio individual de R$ 48.914,30.

O bilhete premiado foi do tipo simples, feito em meio físico, e não fazia parte de bolão. O apostador não teve jogo com teimosinha (repetição de apostas automáticas). O resultado confirma a sorte do município capixaba, que figurou entre os 55 acertadores da quina em todo o país.

Os números sorteados foram: 03 – 07 – 08 – 34 – 35 – 51.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que o próximo sorteio pague R$ 76 milhões na próxima terça-feira (21).

Em todo o Brasil, 55 apostas acertaram a quina, com prêmios variando entre R$ 48 mil e R$ 49 mil. Outras 4.762 apostas fizeram a quadra e vão receber R$ 931,23 cada.

A Mega-Sena é a principal modalidade de apostas da Caixa, e os sorteios acontecem sempre às quartas e sábados. Para concorrer, o jogador deve escolher de seis a quinze números entre 60 disponíveis. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelo aplicativo Loterias Caixa.