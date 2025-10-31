As celebridades mortas mais bem pagas do mundo, segundo a 'Forbes'

Nas vésperas do Dia de Finados, a revista Forbes divulgou o ranking das celebridades que mais lucram, mesmo depois de mortas.

Michael Jackson, morto em 2009, encabeça a lista. De acordo com a revista, o espólio do Rei do Pop faturou US$ 105 milhões, apurados com royalties de músicas e produções baseadas na sua vida. Ainda de acordo com a Forbes, os herdeiros de Michael Jackson já faturaram US$ 3,5 bilhões desde a morte do cantor.

Na segunda posição, ficou Dr. Seuss, autor de livros infantis, cartunista, ilustrador e cineasta que morreu em 1991. De acordo com a Forbes, os herdeiros do criador de personagens como Lórax e Grinch faturaram US$ 85 milhões neste ano.

Completando o pódio, aparecem os fundadores do Pink Floyd, Richard Wright e Syd Barrett, que morreram em 2008 e 2006, respectivamente. O espólio dos dois já rendeu US$ 81 milhões em 2025.

Confira abaixo o ranking completo: