Batida entre motos deixa dois feridos na BR 262 em Marechal Floriano

Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão entre duas motos no km 45 da BR 262, em Marechal Floriano, nesta segunda-feira (13). Um dos condutores, morador de Minas Gerais, teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Foto: Corpo de Bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista mineiro seguia para o município da Serra a trabalho. O outro envolvido, residente em Marechal Floriano, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Domingos Martins.

A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora, provocando um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros nos dois sentidos. A ocorrência contou com o apoio do Samu, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, que ficou responsável pelo registro do acidente.