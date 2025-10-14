Geral

Batida entre motos deixa dois feridos na BR 262 em Marechal Floriano

O outro envolvido, residente em Marechal Floriano, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Domingos Martins.

Rafaela Thompson Rafaela Thompson

Foto: Corpo de Bombeiros

Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão entre duas motos no km 45 da BR 262, em Marechal Floriano, nesta segunda-feira (13). Um dos condutores, morador de Minas Gerais, teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Foto: Corpo de Bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista mineiro seguia para o município da Serra a trabalho. O outro envolvido, residente em Marechal Floriano, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Domingos Martins.

A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora, provocando um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros nos dois sentidos. A ocorrência contou com o apoio do Samu, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, que ficou responsável pelo registro do acidente.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Rafaela Thompson
Rafaela Thompson

Jornalista com mais de 10 anos de experiência em produção de notícias e cobertura de pautas políticas, de segurança pública e institucionais. Ao longo da carreira, consolidou sua atuação em apuração, redação e edição de conteúdo multiplataforma, sempre com foco na precisão e na relevância da informação. Também possui ampla experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa, redação publicitária, copywriting e roteirização.

[email protected]

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por