Bem-estar animal: cidade do ES recebe ação com vacinação e castração gratuitas

Guarapari será a primeira parada do Programa Estadual Pet Vida. Isso porque, a unidade móvel atende cães e gatos com castração, microchipagem e vacinação sem custo. Nesse sentido, as ações ocorrem nos dias 1º, 3, 4, 5 e 6 de novembro.

A operação é uma parceria entre a Seama e a Prefeitura de Guarapari, via Semma. O atendimento acontece no estacionamento da Avenida Pedro Ramos, em frente ao Canal de Guarapari e à Feira Livre, em ponto de fácil acesso.

O prefeito Rodrigo Borges afirma que a cidade avança na saúde pública e na proteção animal. Ele destaca que a iniciativa integra políticas de responsabilidade e cuidado com a comunidade.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Vanessa Secatto, ressalta que a chegada da carreta é uma conquista coletiva. Ela diz que haverá castração segura, microchipagem e vacinação, com atendimento gratuito e de qualidade.

O programa

O programa prioriza animais errantes acolhidos pelo CCZ, de ONGs e de protetores independentes, além de tutores inscritos no CadÚnico. Cada pet castrado recebe microchip, roupa pós-cirúrgica ou colar elizabetano e medicação para a recuperação.

A vacinação atende apenas animais com 6 meses ou mais. Por segurança, não há castração e vacinação no mesmo atendimento.

O Pet Vida

O Pet Vida é uma ação do Governo do Estado do Espírito Santo, coordenada pela Seama em parceria com os municípios. O objetivo é promover saúde pública, bem-estar animal e controle populacional de cães e gatos em todo o estado. Inscrições devem ser feitas por cadastro on-line: https://e-flow.es.gov.br/flow-definition/6c58558d-5608-589a-b60e-410b9f7824e1.

Também é possível se inscrever por e-mail: [email protected]. O cadastro presencial ocorre na Secretaria de Meio Ambiente (rua Benedito Rosa, nº 1133, Itapebussu), das 8h30 às 17h30, nos dias 29 e 30 de outubro.

Com informações da Prefeitura de Guarapari