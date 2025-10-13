Segurança

Boa, Alga! Cadela da PM encontra quase 250 pedras de crack em Guaçuí

Foto: PMES

Uma operação realizada na tarde deste sábado (12) pela equipe K9 do 3º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de 249 pedras de crack no bairro São Miguel, também conhecido como Lagoa, em Guaçuí, na região do Caparaó.

Durante a ação, a cadela policial Alga achou uma sacola onde a droga estava escondida. No interior, havia 52 pedras de tamanho médio e 197 menores, todas já embaladas e prontas para comercialização.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí para as providências legais. No entanto, o dono da droga não foi localizado.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

