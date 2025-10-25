Bombeiros resgatam vítimas de colisão em Venda Nova do Imigrante

Na manhã deste sábado (25), o Corpo de Bombeiros Militar de Venda Nova do Imigrante foi acionado para atender um acidente envolvendo três veículos, um caminhão e dois carros de passeio, na BR 262, altura do bairro Pinga Fogo.

Segundo informações repassadas pelos militares que atuaram na ocorrência, o acidente aconteceu após um dos automóveis colidir com a traseira de um caminhão que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o carro perdeu o controle, rodou na pista e acabou atingido por outro veículo que trafegava na mesma direção.

De acordo com os bombeiros, o motorista do caminhão e os ocupantes do segundo carro não se feriram. Já as duas pessoas que estavam no veículo atingido inicialmente ficaram presas às ferragens e precisaram de apoio da equipe de resgate.

Uma das vítimas foi retirada do automóvel pelos bombeiros e encaminhada consciente e estável ao Hospital de Venda Nova. O condutor do carro, que apresentava fratura na perna esquerda, foi socorrido pelo SAMU, também consciente e orientado.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A ação contou com o trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuaram no controle do tráfego e no atendimento às vítimas.