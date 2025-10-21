Boulos é confirmado como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta segunda-feira (20), que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) é o novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, substituindo Márcio Macêdo, que ocupava o cargo desde o início do governo, em janeiro de 2023.

Durante uma reunião no Palácio do Planalto, o presidente Lula convidou Guilherme Boulos para o cargo, na presença de Márcio Macêdo, da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), do ministro Rui Costa (Casa Civil) e de Sidônio Palmeira (Comunicação Social). A nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União.

A Secretaria-Geral é responsável por manter o diálogo e a articulação entre o governo federal, os movimentos sociais e a sociedade civil. Boulos, que tem 43 anos, chega ao cargo com o desafio de reforçar essa interlocução e ampliar a participação popular nas decisões do governo.

Quem é Guilherme Boulos?

Natural de São Paulo, Boulos é filho dos médicos e professores universitários Maria Ivete e Marcos Boulos. Contudo, ainda no ensino médio, deixou a escola particular para estudar em uma instituição pública, onde iniciou sua militância estudantil e fundou um grêmio. Formado em filosofia pela USP e com especialização em psicologia clínica pela PUC-SP, também é mestre em psiquiatria pela USP e autor de livros sobre política e movimentos sociais.

Aliás, sua trajetória ganhou projeção nacional a partir de sua atuação no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Inclusive, ele se tornou uma das principais lideranças da luta por moradia digna e reforma urbana. Filiado ao PSOL, Boulos foi candidato à Presidência da República em 2018 e concorreu duas vezes à Prefeitura de São Paulo, em 2020 e 2024.

Eleito deputado federal em 2022 com mais de 1 milhão de votos, foi o candidato mais votado do estado de São Paulo e o segundo de todo o país. Portanto, agora, como ministro, Boulos passa a integrar oficialmente o primeiro escalão do governo Lula.

Com informações da Agência Brasil.