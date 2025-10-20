Briga por relógio de energia termina com idoso baleado em Iúna

Uma discussão entre vizinhos por causa do compartilhamento de um relógio de energia terminou com um idoso de 70 anos baleado na manhã de sábado (18), na comunidade de Santíssima Trindade, zona rural de Iúna.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso foi atingido por um disparo de arma de fogo no abdômen. Ele foi socorrido por moradores e levado à Santa Casa de Misericórdia de Iúna, depois, foi transferido para a UTI da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O suspeito, de 66 anos, relatou à Polícia Militar que foi até a casa da vítima para reclamar da falta de água, causada por um problema no fornecimento de energia compartilhado entre as residências. Após uma discussão, ele efetuou o disparo contra a vítima.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. A arma usada no crime, uma garrucha calibre .22, foi apreendida pelos policiais. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna.