Cachoeiro está entre as três cidades que mais geraram empregos no ES

Após dois meses de queda, o mercado de trabalho capixaba voltou a apresentar saldo positivo em agosto. De acordo com levantamento do Connect Fecomércio-ES, com base em dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o Espírito Santo registrou 906 novas vagas formais no mês, resultado puxado principalmente pelo setor de serviços, que criou 1.247 postos de trabalho e foi o principal responsável por reverter a tendência de retração no Estado.

A recuperação indica uma retomada gradual da confiança empresarial e da movimentação econômica. Na sequência, aparecem a indústria, com saldo de 394 vagas, o comércio, com 177, e a construção civil, que registrou 96 novos empregos. Já a agropecuária seguiu em queda, encerrando 1.008 postos de trabalho.

Administração pública e saúde lideram nos serviços

Dentro do setor de serviços, o destaque foi para o segmento que engloba administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde humana, responsável por 778 novas contratações. Desse total, 237 vieram da administração pública em geral, 272 da área de educação e 264 de serviços de saúde.

O segmento de alojamento e alimentação também teve bom desempenho, com 231 novas vagas, reflexo do avanço contínuo da demanda por alimentação corporativa terceirizada, que acumula crescimento de 25% desde 2023.

Especialista aponta recomposição natural do mercado

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, explicou que o resultado de agosto reflete um movimento de recomposição natural após o período de ajuste decorrente do pico da colheita do café. Ele ressaltou que, mesmo com a queda da agropecuária, o saldo positivo foi mantido graças à força do setor de serviços e ao dinamismo das atividades ligadas à administração pública, educação e saúde.

“O desempenho mostra a resiliência do mercado de trabalho capixaba. Os serviços seguem como o principal motor da economia, sustentando a geração de empregos formais mesmo diante de um cenário nacional mais lento”, afirmou Spalenza.

Cachoeiro entre as três cidades com mais contratações em agosto

Entre os municípios capixabas, Vitória foi a cidade que mais gerou empregos no mês, com 730 novas vagas, seguida por Vila Velha (270) e Cachoeiro de Itapemirim (209). A Grande Vitória encerrou agosto com saldo positivo de 1.021 empregos, enquanto o interior apresentou leve recuo de 115 postos, influenciado pela desaceleração das atividades agrícolas.

Crescimento no acumulado do ano

De janeiro a agosto, o Espírito Santo acumula 19.120 novos empregos formais, totalizando 928.520 vínculos com carteira assinada — alta de 2,4% em relação ao mesmo período de 2024. A indústria cresceu 2,9%, o comércio, 2,8%, e os serviços, 2,7%, enquanto a construção civil teve queda de 0,6%.

Em termos absolutos, o setor de serviços continua na liderança, com 11.288 novas vagas entre agosto de 2024 e agosto de 2025. O comércio vem em seguida, com 6.314 empregos. Somados, os dois setores respondem por cerca de 80% de todas as contratações formais registradas no Estado no período.

Participação feminina ganha destaque

Segundo Spalenza, o avanço do emprego formal também vem acompanhado de uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho.

“Mais da metade das vagas abertas neste ano — 51,2% — foram preenchidas por mulheres, o que reforça o protagonismo feminino no mercado formal capixaba”, destacou.

Apesar do resultado positivo, o coordenador alerta para desafios persistentes, como o crescimento da informalidade e a falta de mão de obra qualificada.

“É fundamental tornar o emprego formal mais atrativo, com melhores pacotes de benefícios e condições flexíveis. O futuro do trabalho depende desse equilíbrio entre segurança e modernidade”, completou Spalenza.

A pesquisa completa está disponível no site: www.portaldocomercio-es.com.br.