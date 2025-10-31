Cidades

Cachoeiro moderniza iluminação pública com LED e reduz consumo em 60%

Até o momento, 10.421 dos 19.013 pontos de iluminação pública do município receberam a nova tecnologia

Foto: Divulgação/PMCI

As noites em Cachoeiro de Itapemirim estão mais claras, seguras e sustentáveis. O município avança na execução do projeto de modernização da iluminação pública, realizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), que substitui antigas lâmpadas de vapor de sódio e metálicas por modernas luminárias de LED. Mais de 10 mil pontos de luz já foram modernizados, refletindo em redução no consumo de energia e melhor sensação de segurança para os moradores.

Até o momento, 10.421 dos 19.013 pontos de iluminação pública já receberam a nova tecnologia que corresponde a 54,81% do total, abrangendo tanto a sede quanto os distritos do município.

Em Pacotuba, a instalação de 291 luminárias de LED reduziu a carga instalada de 43 kW para 16,56 kW, representando economia de 61,5% no consumo. Já no bairro Boa Vista, o resultado foi ainda maior: a modernização de 236 pontos diminuiu a carga de 35,1 kW para 11,16 kW, uma redução de 68,2%.

O diretor-presidente da Agersa, Vilson Carlos Gomes Coelho, considera a iniciativa um marco em eficiência energética. Segundo ele, o projeto une avanço tecnológico, economia e sustentabilidade.

“A tecnologia LED representa um salto de qualidade. Além de proporcionar melhor visibilidade noturna, reduz o consumo e gera economia direta para os cofres públicos. Essa eficiência permite realocar recursos para outras áreas essenciais e ainda contribui para a redução do impacto ambiental”, destaca Vilson.

Mais eficiência, segurança e economia

As lâmpadas de LED têm vida útil até cinco vezes maior que as convencionais, o que reduz custos de manutenção e praticamente elimina pontos de luz apagados, garantindo iluminação constante nas vias públicas.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico de Assis Ferraço, ressalta que o investimento vai além da economia financeira.

“Estamos investindo em tecnologia, mas também em segurança e qualidade de vida. Uma cidade bem iluminada é uma cidade mais segura. A nova iluminação desestimula ações criminosas, reduz acidentes e valoriza os espaços públicos, incentivando as pessoas a usufruírem das ruas e praças à noite. É um investimento que se paga e transforma o dia a dia dos cachoeirenses”, afirmou.

