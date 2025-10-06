Cachorro é resgatado após ficar preso em paredão de 10 metros em Irupi

Um cachorro foi resgatado neste fim de semana pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar preso em uma pedra alta e de difícil acesso, em Irupi, na região do Caparaó. Ele estava a cerca de 10 metros do chão.

Militares foram acionados para o resgate no sábado (4), por volta das 14h30. Quando os bombeiros chegaram ao local, perceberam que dois cachorros tinham subido em um paredão de pedra e não conseguiam mais descer.

Por causa do terreno perigoso e da chegada da noite, a equipe precisou interromper a tentativa inicial de resgate e decidiu retornar no dia seguinte, para garantir a segurança da operação.

Na manhã de domingo (5), bombeiros voltaram ao local e souberam, pelo dono dos animais, que um dos cães havia conseguido descer sozinho. O outro, porém, continuava preso.

Com o uso de equipamentos de salvamento em altura, os militares montaram um sistema de ancoragem com fitas, mosquetões e cordas, uma de 200 metros e outra de 100, para alcançar o animal com segurança.

Depois de alguns minutos, a equipe conseguiu chegar até o cachorro e o resgatou no colo, sem que o animal sofresse ferimentos. A operação terminou por volta das 17h, após várias horas de trabalho.