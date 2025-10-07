Cadela da PM encontra drogas em garrafa de café durante operação em Castelo

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e diversos materiais utilizados no tráfico, nesta terça-feira (7), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A ação teve como foco o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão no bairro Niterói.

Durante a operação, os policiais localizaram uma mochila escondida em uma área de mata, com o auxílio da cadela Kiara. No interior da mochila havia 135 pinos de cocaína, 206 buchas de maconha e duas balanças de precisão. Em outro ponto da operação, foram apreendidos um revólver calibre .32, munições de calibres .38 e .32, 505 gramas de maconha em tablete, 170 gramas de pedra de cocaína, 142 pinos cheios, 66 pinos vazios, 5 gramas de haxixe, R$ 18 em dinheiro, além de um celular iPhone 8 Plus e outra balança de precisão.

Segundo a Polícia Militar, a atuação da cadela Kiara foi importante nesta ação, já que o animal localizou 46 pedras de crack escondidas dentro de uma garrafa de café, droga que poderia não ter sido encontrada sem o apoio da cadela.

Durante o cumprimento dos mandados, um dos suspeitos, identificado como R. A. P., foi detido com um pino de cocaína cheio, 53 pinos vazios e 46 pedras de crack. Outro alvo, M. J. S., também foi conduzido. Um terceiro indivíduo, também alvo da operação, K. M. M., já havia sido preso no último sábado (4).

Os suspeitos e todo o material foram encaminhados à Delegacia de Castelo para os procedimentos legais.