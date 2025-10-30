A nova safra brasileira de café arábica (2026/27) começa sob atenção dos produtores, que aguardam novas chuvas para assegurar o pegamento e o desenvolvimento dos chumbinhos — etapa crucial após a florada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP) indica que, até o momento, as condições climáticas têm favorecido o início da temporada, com maior umidade e temperaturas amenas durante outubro, cenário distinto do observado em anos recentes.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/cafeicultores-aguardam-novas-chuvas-para-garantir-pegamento-das-flores/