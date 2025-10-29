Segurança

Caminhão carregado com ração tomba na BR-101, em Anchieta

As causas do tombamento não foram informadas.

Foto: Redes Sociais

Um caminhão carregado com sacos de ração tombou na madrugada desta quarta-feira (29) na BR-101, em Anchieta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido no acidente. Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos.

Leia também: Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Parte da rodovia precisou ser interditada temporariamente para que fosse feita a limpeza da pista e a remoção da carga, o que causou lentidão no trânsito durante a madrugada. As causas do tombamento não foram informadas.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AcidentesAnchieta

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por