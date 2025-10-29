Caminhão carregado com ração tomba na BR-101, em Anchieta

Um caminhão carregado com sacos de ração tombou na madrugada desta quarta-feira (29) na BR-101, em Anchieta.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido no acidente. Apesar do susto, o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos.

Parte da rodovia precisou ser interditada temporariamente para que fosse feita a limpeza da pista e a remoção da carga, o que causou lentidão no trânsito durante a madrugada. As causas do tombamento não foram informadas.