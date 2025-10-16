Capixabas estão em lista da Forbes de Mulheres da Geração Z do agro

As capixabas Natieli e Valeska Sperandio, do sítio Córrego Olho D’Água, em Colatina (ES), estão entre os destaques da lista da Forbes “Mulheres da Geração Z que estão mudando o agro” de 2025. A seleção evidencia jovens que vêm transformando o campo brasileiro com inovação, propósito e autenticidade. As irmãs já estiveram várias vezes na Conexão Safra, contando sua história e trabalho.

Conhecidas nas redes sociais como Irmãs Amazonas, as produtoras rurais mostram o cotidiano da gestão de uma pequena propriedade, revelando com naturalidade os desafios e as alegrias da vida no interior. Seu conteúdo vai além da estética: tem valor educativo e social, pois evidencia o papel da mulher na agricultura familiar e dá visibilidade às realidades do campo.

