Casa Sustentabilidade Brasil levará cafés especiais capixabas à COP30
Na Casa Sustentabilidade Brasil, o Espírito Santo vai mostrar ao mundo que o café é muito mais do que uma bebida: é cultura, experiência e sustentabilidade. O espaço será um ponto de encontro estratégico durante a COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém (PA).
É nesse cenário que o Projeto Cafés do Espírito Santo, idealizado pelo empresário Washington Pereira, apresentará ao público uma seleção de mais de 100 marcas de cafés especiais, revelando a diversidade, a qualidade e o compromisso ambiental da cafeicultura capixaba. O espaço também contará com uma cafeteria com 10 a 12 marcas em degustação, oferecendo aos visitantes a oportunidade de experimentar e adquirir diretamente dos produtores alguns dos melhores cafés do Estado.
Para o presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), Elias Carvalho, o café capixaba sintetiza o espírito de acolhimento e propósito que o país deseja apresentar ao mundo.
“Cada grão traduz a força das famílias que vivem da terra, o respeito ao meio ambiente e a generosidade de um povo que transforma o ato de servir café em um gesto de acolhimento. Levar esses grãos de alta qualidade para a Casa Sustentabilidade Brasil é mostrar ao mundo que o Espírito Santo produz com cuidado, alma e com consciência”, afirma.
O café do Espírito Santo tem um universo fora do país. É uma boa oportunidade para que os estrangeiros tenham contato com o café que consomem lá fora. Para se ter uma ideia, o capixaba só consome 1% do café que produz. É no mercado internacional que ele circula. Então, é uma excelente oportunidade de mostrar a esse público a variedade que temos aqui”, explica Washington Pereira.
